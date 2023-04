INCENDIU la o casă de copii din localitatea Rimetea. 13 copii împreună cu însoțitorul grupului s-au autoevacuat INCENDIU la o casa de copii din localitatea Rimetea. 13 copii impreuna cu insoțitorul grupului s-au autoevacuat Un incendiu a izbucnit joi seara in interiorul unei case de copii din localitatea Rimetea. Pana la sosirea pompierilor, 13 copii impreuna cu insoțitorul grupului s-au autoevacuat. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Rimetea. Este vorba despre un incendiu izbucnit in […] Citește INCENDIU la o casa de copii din localitatea Rimetea. 13 copii impreuna cu insoțitorul grupului s-au autoevacuat… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

