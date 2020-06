INCENDIU la o bucătărie de vară, în Sânmărghita. Un bărbat a suferit arsuri Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Sanmarghita, comuna Mica. Din primele informații, incendiul se manifesta la o bucatarie de vara. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ACTUALIZARE: “Un barbat 73 de ani a suferit arsuri multiple ca urmare a incendiului din Sanmarghita. In cursul acestei dimineți, jurul orei 9, doua autospeciale pentru stins incendii au intervenit pentru a lichida flacarile care au cuprins o bucatarie de vara din localitatea Sanmarghita, comuna Mica. Forțele sosite la… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol: dej24.ro

