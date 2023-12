Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la podul unei brutarii din orasul Brad, judetul Hunedoara. Interventia pompierilor este in desfasurare. Echipajele de salvatori de la Sectia Brad, formate din 13 cadre militare, intervin cu doua autospeciale de stingere și cu o ambulanța SMURD. „Din fericire nu au fost persoane…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta astazi pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Simeria. Focul a cuprins usor materialele foarte inflamabile are locuintei, din fericire sinistrul a fost stins in cele din urma, fara victime. La orele amiezii pompierii Detașamentului Deva au fost…

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au gestionat 99 de intervenții in situații de urgența in perioada 27-29 octombrie.... The post 95 de misiuni pentru SMURD, in weekend. Pompierii aradeni au intervenit și pentru stingerea unui incendiu appeared first…

- Alerta pentru pompierii din Hunedoara dupa ce un incendiu de vegetatie uscata a fost semnalat in orasul Calan. Aproximativ 400 de metri patrati sunt afectati de foc si exista posibilitatea de propagare a flacarilor la cimitirul din apropiere. La fata locului intervine Detasamentul de pompieri Hunedoara.…

- Pompierii hunedoreni au fost solicitati in aceasta dupa amiaza in localitatea Josani, judetul Hunedoara, dupa ce o masina a luat foc intr-o zona agricola. Salvatorii de la Detașamentul Hunedoara au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului echipajele…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…

- In cursul acestei nopți, in jurul orei 02:00, pompierii din Bacau au fost solicitați sa intervina in comuna Gioseni, satul Gioseni, in urma unui apel primit pe Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența (SNUAU), care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, pentru gestionarea…

- Sapte persoane, parintii si cinci copii au fost intoxicati probabil cu gaz intr-o casa din municipiul Deva. Victimele sunt constiente iar la fata locului intervine un Detasament de Pompieri din Deva si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Interventia este in desfasurare. Articolul Familie…