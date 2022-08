Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care si un copil de zece ani, au fost ranite, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu izbucnit la o baraca din Medgidia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 02.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Scolii nr.2 din Medgidia. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la o baraca. In urma evenimentului, un barbat a suferit arsuri de grd 2 si 3 pe 85, din…

- Zeci de persoane, majoritatea copii, au fost evacuate, in noaptea de luni spre marți, dintr-o pensiune din Brezoi, judetul Valcea, afectata de un incendiu. Potrivit pompierilor, 20 de persoane care ramasesera blocate pe balcoane din cauza fumului dens au fost salvate, 16 copii si un adult au fost transportati…

- Doua accidente grave au avut loc, luni, in decurs de numai cateva ore, pe șoselele din Ialomița. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost ranite. O persoana a murit, iar alte cinci, intre care o fetita de 5 ani, au fost grav ranite in urma unui accident de circulatie produs pe raza…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce un microbuz a intrat intr-un cap de pod, intre Reghin si Targu Mures. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin – Targu Mures, in apropierea localitatii Gornesti, judetul Mures. Șoferul unui microbuz…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Subprefectul judetului Salaj, Virgil Turcas, a murit, marți, dupa ce acoperisul unui foisor unde se desfasura un eveniment s-a prabusit, din cauza vantului. Alte trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Salaj, autoritațile au fost sesizate, marți, prin apel la 112 cu privire la faptul ca acoperișul…