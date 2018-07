Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta, in apropiere de localitatea Mihai Viteazu. cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile…

- O casa nelocuita din localitatea Salciua de Jos, Munții Apuseni, a fost cuprinsa, in noaptea de vineri spre sambata, de flacari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii din Campeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa nelocuita…

- In data de 22.05.2018, in jurul orei 10:00, un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Riu de Mori, in timp ce conducea un autoturism pe DN 68, in afara localitatii Paclișa, din directia Hațeg – Caransebeș, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa de un tanar…

- Pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit azi, 12 mai, la o anexa gospodareasca din localitatea Paulian. In acest moment incendiul este localizat, pompierii satmareni acționand pentru lichidarea tuturor focarelor. Incendiul a cuprins o anexa gospodareasca, doua clai de fan și un hambar…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN1, pe raza localitatii Beldiu, traficul fiind blocat intre Teius si Aiud, anunta Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, in accident…

- Astazi, 20 aprilie 2018, in jurul orei 15.00, pompierii militari din Campeni au fost solicitați sa intervina la un incendiu la o anexa gospodareasca (șura) din localitatea Fagetu de Sus, comuna Poiana Vadului. „Stația Campeni intervine pentru stingerea unui incendiu la o șura in localitatea Fagetu de…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit in cursul nopții trecute, in localitatea Craciunelu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalația de iluminat public. „Garda Blaj intervine cu 1 ASAS și 4 subofițeri la un incendiu izbucnit la instalația de iluminat public din localitatea Craciunelu…

