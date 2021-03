Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj a dislocat la Spitalul Municipal Dej un generator electric mobil pentru a asigura alimentarea cu energie electrica la parametrii necesari a tuturor spațiilor din unitatea sanitara. Acesta va ramane la Dej pana la remedierea tuturor problemelor…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej a depașit 3 și astfel municipiul nostru va reintra, curand, in SCENARIUL ROȘU. Conform autoritaților, incidența in municipiul Dej a ajuns la 3,15. Daca aceasta nu va scadea pana la urmatoarea intrunire a Comitetului Județean pentru Situații…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, inainte de ora 15, in localitatea Cașeiu. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autovehicule, iar doua persoane ar avea nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o anexa a scolii din satul Poienesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Punctul de lucru Ivanesti din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 12:20, ca o mașina a fost lovita de tren, intre localitațile Livada și Iclod. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Avram Iancu” Cluj, echipaje de prim-ajutor, dar…

- O femeie in varsta de 65 de ani a fost gasita decedata, intr-o fantana, in localitatea Bercheșu din comuna Frata. Pompierii din Mociu – care aparțin de Detașamentul de Pompieri Dej – au scos trupul neinsuflețit. ”O autospeciala a intervenit pentru a scoate o femeie cazuta in fantana, intr-o gospodarie…

- Este oficial! Restaurantele se deschid in interior in municipiul Dej, dupa ce rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori a ramas sub 3. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a aprobat, in aceasta seara, Hotararea nr. 1/10.01.2021 care prevede, printre altele, ca: ”In…

- Tragedie in a treia zi a Anului Nou. O explozie urmata de un incendiu s-a produs, dimineața, la o casa din Campia Turzii. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar in casa a fost gasita o femeie in varsta de 80 de ani, decedata. De asemenea, un barbat a fost ranit. ”Trei autospeciale si…