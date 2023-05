Stiri pe aceeasi tema

- O șalupa a Poliției de Frontiera a luat foc miercuri, 17 mai, in timp ce era alimentata in Portul Drobeta Turnu Severin. Trei persoane au fost ranite si au fost transportate la spital, informeaza Opinia Timișoarei.Incendiul a avut loc in jurul orei 12:30 la ambarcațiunea Poliției de Frontiera, acostata…

- O nava a Poliției de Frontiera din Drobeta Turnu Severin a explodat. Trei persoane au ajuns la spital cu arsuri pe mai multe suprafețe de... The post A explodat o nava a Poliției de Frontiera. Trei persoane au ajuns la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc, vineri, la orele amiezii, intr-un apartament din municipiul Targoviște. Deflagrația s-a produs intr-un imobil de pe strada Transilvaniei. In urma exploziei, doua persoane au fost ranite. Victimele primesc ingrijiri medicale de la echipajele medicale ajunse…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit luni dupa-amiaza la Rafinaria Petrobrazi. Doua dintre victime au suferit arsuri și au fost duse la spital, iar a treia a suferit un traumatism la piciorul stang și a refuzat transportul la spital

- Traficul este blocat pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, localitatea Dragutesti, judetul Gorj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind…

- 4 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vidra și 1 echipaj din cadrul Punctului de Lucru Soveja intervin cu 4 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD, intervin in satul Vizantea Manastireasca, comuna Vizantea Livezi, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința și mai multe anexe,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in seara de miercuri, 1 martie, in Hideaga, implicate fiind un autoturism si un autobuz cu muncitori. Au rezultat doua victime, una incarcerata, ambele ocupantii autoturismului. Niciunul dintre muncitori nu a fost ranit. La fata locului au intervenit 2 echipaje…