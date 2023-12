Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Caras-Severin au intervenit in urma unui apel la 112 la un incendiu care a cuprins o afumatoare in municipiul Resita. „Au fost dislocate de urgența la locul evenimentului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Resita și o ambulanța…

- Un incendiu a izbucnit astazi pe strada Beiusului din Oradea. Potrivit ISU Bihor apelul care sesiza producerea unui incendiu la o gospodarie de pe strada Beiusului din Oradea a fost primit in dispeceratul ISU Bihor, in jurul orei 15.20, moment in care la adresa indicata de apelant au fost mobilizate…

- Un incendiu a izbucnit in timpul noptii spre dimineata in satul Prisian, comuna Buchin, judetul Caras-Severin. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. In jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit, in colaborare cu pompierii voluntari…

- O femeie a cazut, luni dimineața, de pe un bloc situat pe Calea Florești din Cluj-Napoca. Din pacate, aceasta a decedat, cu toata intervenția prompta a pompierilor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost solicitați pentru a interveni cu o autospeciala cu modul de descarcerare, alaturi…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un subsol al unui bloc de locuințe situat pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca.„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care…

- O oala in care se afla otel s-a spart, marti seara, in incinta fabricii TMK ARTROM Resita, fostul Combinat siderurgic. Otelul s-a inprastiat pe o suprafata de 50 de metri patrati, izbucnind un incendiu, care a fost localizat de pompieri. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, potrivit…

- Incendiu la o țeava de gaz de pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Apelul la 112 a fost efectuat duminica, in jurul orei 18:30. La ora redactarii acestei știri, 19:30, incendiu l nu este lichidat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru asigurarea masurilor…