Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat vineri, intr-un mesaj postat pe Facebook , ca ”asemenea tragedii nu pot și nu vor ramane fara urmari”, cu referire la incendiul devastator izbucnit vineri dimineața la Spitalul Matei Balș, soldat cu decesul a patru pacienți COVID. ”Cu greu imi gasesc cuvintele…

- Vicepremierul Dan Barna declara ca regreta tragedia de vineri dimineața de la Institutul Matei Balș din Capitala, soldata cu patru morți: „Orice neglijența, indiferent care vom constata ca a fost cauza acestui accident, poate sa aiba ca efecte pierderea de vieți omenești”. Dan Barna transmite…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca incendiul de la Institutul "Matei Bals" din Capitala reprezinta o tragedie care "nu poate ramane fara urmari", mentionand ca, dupa ce va fi stabilita cauza, trebuie vazut "cat de repede trebuie schimbat tot ce nu e in regula in sistemul sanitar din Romania",…

- Zece bebelusi au murit intr-un incendiu produs intr-un spital din India, membrii personalului grabindu-se sa evacueze sectia in primele ore ale zilei de sambata, informeaza BBC. Sapte sugari au fost salvati din flacari inainte ca pompierii sa ajunga la spitalul districtual Bhandara din statul…

- La Institutul Matei Balș din Capitala, primul spital de la noi care a tratat un caz de COVID-19,pe listele de vaccinare s-au inscris 600 de medici, asistenți și infirmieri. The post 2066 de cadre medicale din Romania s-au vaccinat in primele doua zile ale campaniei de imunizare anti-COVID first appeared…

- Incepand cu anul viitor, urmeaza sa fie demarate procedurile pentru punerea in aplicare a referendumului din 2009. Atunci, romanii au votat pentru un parlament unicameral, cu cel mult 300 de parlamentari. Președintele Senatului, Anca Dragu, a susținut, la Digi24 , ca va fi infiintata o comisie parlamentara…

- Șoc in randul alegatorilor. Tragedii in ziua votului. Oameni morți in secțiile de votare Tragedia momentului in Romania! Totul s-a dat peste cap dupa ce a murit in secția de votare. Au fost nevoiți sa suspende votul dupa ce decesul a fost confirmat. Purtatorul de cuvant al Biroului Electoral de Circumscriptie…

- România trece printr-o noua tragedie provocata într-un spital de stat. Zece persoane și-au pierdut viața la Piatra Neamț, din cauza unui incendiu izbucnit la secția ATI. Conducerea s-a plâns ulterior de faptul…