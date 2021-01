Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, un mesaj in care transmite condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in incendiul de la Spitalul Matei Balș, și spune ca „de aceasta data reacția autoritaților a fost eficienta și rapida”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". "Si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. Il cunosc de multa vreme, dar felul in…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat astazi, la iesirea de la urne, ca Parlamentul trebuie sa se apropie de societatea romaneasca, motiv pentru care a votat pentru oameni noi in politica. „Am votat si de data aceasta pentru oameni noi in politica, oameni care nu-si doresc hotia sunt nicio…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma marti, intr-un mesaj de Ziua Nationala, ca pentru a-i arata Romaniei "ca o iubim, trebuie ca de azi inainte sa fim cu adevarat impreuna, nu doar de ziua ei". "Toti spunem, an de an, pe 1 Decembrie , ca ne iubim tara si ca vrem ca si in Romania sa triumfe…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca evaluarea numirilor de la Apele Romane va fi finalizata dupa alegerile parlamentare, sustinand ca toate functiile publice ar trebui sa fie ocupate prin concurs. El afirma ca nu cunoaste ultimul caz aparut in presa, respectiv faptul ca fiul primarului PNL din Gura…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, duminica, la biserica din Piața Mare a Sibiului, iar la ieșire a declarat ca toți cei din interior s-au rugat pentru victimele incendiului din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piatra…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…