Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca este nevoie de "masuri foarte dure" pentru respectarea regulilor in zonele din spitale cu risc de incendiu, pentru a evita tragedii precum cea de la Institutul "Matei Bals". "In primul rand, vreau sa transmit condoleante si solidaritate familiilor afectate de aceasta tragedie, de aceasta noua drama, care se intampla la un spital din Romania. Asteptam in orele urmatoare sa vedem care a fost cauza acestui accident, sunt mai multe teorii in spatiul public si evit sa fac orice speculatii, tocmai pentru a avea din partea autoritatilor responsabile o concluzie asupra…