Incendiu la mănăstirea Sf. Mina din Roșiori Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la chiliile Manastirii Sf. Mina din localitatea Rosiori, pentru stingerea focului intervenind mai multe autospeciale. “In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30, a fost anuntat un incendiu la chiliile manastirii Sf. Mina din Rosiori. La sosirea echipajelor de interventie, arderea se manifesta generalizat la corpul comun format din parter, The post Incendiu la manastirea Sf. Mina din Roșiori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un incendiu de proportii s-a declansat duminica in zorii zilei la chiliile Manastirii Sf. Mina din localitatea suceveana Rosiori. Din fericire, personalul manastirii s-a autoevacuat rapid si in siguranta si, deocamdata, nu sunt anuntate victime. Incendiul s-a manifestat la parter, etaj si mansarda,…

- UPDATE ora 9:50 Pompierii intervin pentru lichidarea ultimelor focare in urma incendiului izbucnit duminica-dimineata, la Manastirea ‘Sf. Mina’ din localitatea Rosiori, pagubele materiale produse fiind semnificative, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia, suprafata…

- Incendiu în Suceava. Flacarile au izbucnit, duminica-dimineata, la chiliile Manastirii Sf. Mina din localitatea Rosiori, pentru stingerea focului intervenind 13 autospeciale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.

