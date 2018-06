Incendiu la mănăstire, bătrână carbonizată O femeie in varsta de 73 de ani, care locuia in curtea manastirii Vovidenia și ajuta la oranduielile lacașului de cult, a fost gasita carbonizata. Incendiul a fost observat foarte tarziu de maica stareța, iar pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o lumanare uitata aprinsa. Casa femeii nu era racordata la o sursa de curent. Potrivit ISU Tulcea, statia de pompieri Babadag a fost solicitata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din Manastirea de maici "Vovidenia" din localitatea Slava Rusa. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurator! O femeie a murit intr-un incendiu care a izbucnit in curtea unei manastiri de maici din Judetul Tulcea. Trupul a fost gasit carbonizat intr-o constructie devastata de foc. Incendiul a pornit de la o lumanare, in constructia in care locuia femeia, spun pompierii. Focul a izbucnit in cursul…

- O femeie a murit intr-un incendiu la manastirea Voivodina din județul Tulcea. Victima, o femeie de 73 de ani locuia in manastirea care a luat foc cel mai probabil de la o lumanare lasata aprinsa, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Femeia, care nu era maicuta, locuia singura…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la chiliile Manastirii Rosiori, judetul Suceava, arderea manifestandu-se la aproape intreg acoperisul chiliilor. Personalul manastirii s-a autoevacuat si, deocamdata, nu sunt anuntate victime, potrivit news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la remorca unui autotren. Incendiul a pornit de la o roata a remorcii. Autotrenul se afla in deplasare intre Topolog si Saraiu pe DN22A. Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri.…

- O femeie in varsta de 70 de ani a decedat, vineri, carbonizata intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din comuna Dimitrie Cantemir, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, scrie Agerpres. La fata locului a intervenit un echipaj de pompieri din cadrul…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe DN22, in apropiere de gara Zebil. Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri. Traficul rutier nu este perturbat. Incendiul se manifesta pe o suprafata…

- Cand au izbucnit flacarile, in locuinta se aflau o fetita impreuna cu mama si cu bunica ei. Batrana este cea care a descoperit incendiul si a sunat la 112. "Pe la 11 am auzit o bubuitura. Am crezut ca sunt artificii si am iesit pe terasa acolo in spate si am vazut focul. Am venit si am sculat…

- Cand au izbucnit flacarile, in locuinta se aflau o fetita impreuna cu mama si cu bunica ei. Batrana este cea care a descoperit incendiul si a sunat la 112. "Pe la 11 am auzit o bubuitura. Am crezut ca sunt artificii si am iesit pe terasa acolo in spate si am vazut focul. Am venit si am sculat…