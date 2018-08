Stiri pe aceeasi tema

- Sansele de a mai gasi supravietuitori dupa prabusirea podului din Italia sunt minime. Guvernul italian a anuntat ca va anula toate contractele acordate companiilor care nu respecta standardele de securitate si de calitate in constructii.

- Guvernul italian a deschis o ancheta joi vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, la cateva ore dupa ce a spus ca acesta se poate confrunta cu o amenda usturatoare sau isi poate pierde concesiunea dupa ce un pod din Genova s-a prabusit ucigand cel putin 38 de persoane, informeaza…

- Guvernul italian a deschis o ancheta joi vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, la cateva ore dupa ce a spus ca acesta se poate confrunta cu o amenda usturatoare sau isi poate pierde concesiunea dupa ce un pod din Genova s-a prabusit ucigand cel putin 38 de persoane, informeaza Reuters.…

- In Italia va fi sambata zi de doliu national, in cursul diminetii fiind organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, relateaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Guvernul italian a luat masura instituirii ștarii de urgența. Vezi ce alte masuri a luat guvernul Italiei și cat va dura starea de urgența urmarind articolul integral AICI > .

- Guvernul italian a confirmat miercuri, la finalul unei sedinte a consiliului de ministri desfasurata la Genova, ca intentioneaza sa revoce concesiunea societatii care gestioneaza tronsonul de autostrada care s-a prabusit marti, provocand moartea a 39 de oameni, relateaza AFP. "Am anuntat deja ca vom…

- Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza…

