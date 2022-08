Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Prahova, incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajare mare de fum sub locomotiva, aceasta fiind decuplata de restul vagoanelor de calatori si trasa pe o alta linie. Echipele de interventie actioneaza cu azot pentru lichidarea incendiului. Primele date de la fata locului…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara, in jurul orei 21, la o locomotiva electrica, in Ploiesti - Gara de Sud. Acționeaza un ofițer și 15 subofițeri cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala cu azot și 1 ambulanța SMURD. Potrivit ISU Prahova, incediul se manifesta cu flacara…

- F. T. Doua autospeciale de transport personal si victime multiple, o ambulanta SMURD si alte cinci salvari au ajuns, in noaptea de sambata spre duminica, la o locatie din comuna Valea Doftanei, unde avea loc o nunta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- Pompierii din Tenerife au anuntat luni ca au inregistrat progrese in lupta impotriva unui incendiu de vegetatie, in conditiile in care acesta a pierdut din intensitate, iar temperaturile au inregistrat o usoara scadere, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Locomotiva unui tren personal cu 100 de calatori a luat foc pe ruta Oradea - Valea lui Mihai, singurul ranit fiind mecanicul, care dupa sesizarea focului, a continuat traseul pana intr-un punct in care putea fi asigurat accesul rapid al pompierilor. El a suferit arsuri de gradul ll la picioare. "In…

- ISU Hunedoara a intervenit la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren de marfa care transporta in 20 de vagoane aprox 1.500 t grau, pe relația Simeria-Petroșani, intre localitațile Merișor și Banița.

- Incendiu pe calea ferata, in județul Teleorman. O locomotiva CFR a luat foc in apropiere de gara Videle. Flacarile s-au extins și la primul vagon. Peste 250 de calatori s-au autoevacuat din garnitura. Este vorba despre trenul InterRegio 349 care a plecat din București la ora 13:45 cu destinație Arad. …

- Eveniment Aproape 250 de persoane s-au autoevacuat dintr-un tren a carui locomotiva a luat foc in zona de triaj a Garii Videle iunie 22, 2022 15:13 Cu puțin timp in urma, pompierii teleormaneni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva electrica a unui…