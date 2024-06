Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni intervin la un incendiu izbucnit la locomotiva diesel a trenului Interregio 1920 Mangalia-Oradea. Incendiul a izbucnit la ieșirea din Gara Chișineu-Criș, iar cei aproximativ 120 de pasageri au fost evacuați.

- A fost alerta la centrala nucleara de la Cernavoda, dupa ce s-au inregistrat degajari de fum. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, care au reușit sa stinga incendiul. ACTUALIZARE 12.03. Incendiul de la centrala de la Cernavoda a fost stins. ISU și Nuclearelectrica spun ca…

- CFR Calatori va asigura un program de transport special cu prilejul minivacantei de 1 Mai si Paste, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinatiile de vacanta, dar si spre domiciliu. Prin urmare, in perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile…

