- In cursul acestei nopți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in urma unor apeluri primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 care anunțau: – Un accident rutier: un autoturism a intrat intr-un cap de pod, fara persoane incarcerate, in comuna Palanca, sat Ciughes. In urma accidentului…

- In cursul acestei zile, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Ștefan cel Mare, sat Viișoara pentru salvarea a șase ovine cazute intr-o groapa, formata ca urmare a alunecarilor de teren. In urma apelului primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ciobanul unei turme…

- In cursul acestei nopți, pompierii bacauani au intervenit in localitatea Blagești pentru lichidarea unui incendiu produs la o casa de locuit. In urma apelului primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, la locul indicat au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj…

- In aceasta dupa amiaza, un apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența anunța producerea unui accident rutier in comuna Ungureni, sat Bibirești. La locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, descarcerarea și o ambulanța Serviciului de Ambulanța Județean Bacau, incadrata…

- Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Faraoani, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui accident rutier. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, descarcerarea, o ambulanța…

- In cursul acestei seri, salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au acționat pentru evacuarea apei din doua curți. In urma solicitarii primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o motopompa transportabila.…

- Salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina in satul Cerdac, orașul Slanic Moldova, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța faptul ca o persoana a fost surprinsa sub un mal intr-o cariera de piatra. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala…