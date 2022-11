Incendiu la internatul unui liceu! Pompierii intervin de urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: INCENDIU la internatul Liceului Sportiv din Sebeș. A luat foc o camera. Intervin pompierii Secția de Pompieri Sebeș intervine pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la internatul Liceului Sportiv Sebeș. Din primele informații incendiul se manifesta la interiorul unei camere iar…

- O autocisterna incarcata cu 19 tone de GPL s-a rasturnat, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN 24B, in apropiere de Vama Albita, pe sensul de mers spre Republica Moldova, transmite Agerpres . Astfel, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in urma evenimentului…

- Un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ISU „Anghel Saligny‟ al județului Vrancea este prezent pe str. Anghel Saligny din Focșani pentru a asigura zona. Potrivit surselor noastre, in zona respectiva, unde se executa lucrari, o țeava de gaze ar fi fost scoasa din pamant. Reprezentanții…

- Nivelul apei in lacul Taul Mare – Roșia Montana a scazut cu peste un metru, in urma operațiunilor cu motopompe, au transmis marți reprezentanții ISU Alba. De luni seara s-a intervenit cu patru motopompe insa, din cauza riscului de inundații in aval, s-a revenit la refularea cu trei motopompe, potrivit…

- FOTO: INCENDIU la intrare in localitatea Cunța. O mașina a luat foc, intr-o parcare. Pompierii au intervenit cu o autospeciala Un incendiu a izbuncit joi dupa-amiaza, la intrarea in localitatea Cunța. Flacarile au cuprins un autoturism parcat. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș a fost solicitata…

- INCENDIU in comuna Doștat. O anexa gospodareasca a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, in localitatea Boz din comuna Doștat. Din primele informații, focul a cuprins o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș in cooperare…