Stiri pe aceeasi tema

- Un icendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Din primele informatii, se pare ca nici tanara si nici membrii familiei au fost infectati cu noua tulpina a coronavirusului spun ca nu ar fi calatori in afara tarii si nici nu au luat contact cu persoane care s-ar fi intors din Marea Britanie.Femeia in varsta de 27 de ani este primul pacient cu noua…

- O femeie a murit și 46 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Baia Mare, in urma unui incendiu violent. Pompierii au gasit trupul unei batrane de 80 de ani dintr-un apartament care a fost cuprins de flacari.

- Un incendiu mistuitor a pus stapanire pe un apartament dintr-un bloc din Capina, in noaptea de joi spre vineri. In urma tragediei, o femeie a decedat, iar zeci de locatari au fost evacuați din cladire. Din pacate, focul a izbucnit de la un obiect pe care il acem toți in case. Cum s-a produs tragedia…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs luni dupa-amiaza pe DN73, in zona localitații Stalpeni, județul Argeș, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN73 (E574) Pitești – Campulung, la kilometrul 25+300…