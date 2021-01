Incendiu la Institutul ”Matei Balş” – Cîţu: Metehnele sistemului de sănătate şi-au făcut simţită prezenţa şi astăzi Premierul Florin Cițu a facut o declarație dura dupa ședința de Guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30, dupa incendiul care a izbucnit la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. “Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sanatate din Romania și-au facut prezența și astazi, deși au fost alocate resurse importante acestui sector. Doar o mica parte din bani au fost alocați investițiilor. Nu putem sa mergem așa mai departe. Nu se poate sa cheltuim mai mul de 90% din bani pentru salarii. Pe langa aspectul penal, exista o echipa complexa pe care am constituit-o. Avem un raport, s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

