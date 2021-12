Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la o anexa gospodareasca din Șard. Focul a cuprins camera centrale termice. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata noaptea in localitatea Șard din comuna Ighiu. Camera unei centrale termice pe lemne a luat foc. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba…

- INCENDIU la Galtiu: Acoperișul unei case, cuprins de FLACARI. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Galtiu: Acoperișul unei case, cuprins de FLACARI. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de marți, la Galtiu, in comuna Santimbru. Detașamentul de…

- FOTO| INCENDIU la Șard: O casa din localitate a fost cuprinsa de FLACARI. Intervin pompierii cu TREI autospeciale FOTO| INCENDIU la Șard: O casa din localitate a fost cuprinsa de FLACARI. Intervin pompierii cu TREI autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul serii de luni, 20 decembrie, la o casa…

- INCENDIU la Șard: O bucatarie de vara, CUPRINSA de flacari. Intervin pompierii cu TREI autospeciale INCENDIU la Șard: O bucatarie de vara, CUPRINSA de flacari. Intervin pompierii cu TREI autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica, 5 decembrie, la o anexa gospodareasca din Șard.…

- INCENDIU intr-o gospodarie din Șard. Pompierii intervin cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in localitatea Șard. Potrivit ISU Alba, detașamentul de Pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Ighiu intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa…

- FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 12…

- INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu la bucataria unei case din Oarda de Jos. In informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu ce se manifesta la bucataria unei case. Fara victime. Forțe alocate: 2 ASAS, 1 DESCARCERARE și 1 EPA. FOTO:…