Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la Hipodromul din parcul ”Nicolae Romanescu” din Craiova. Flacarile mistuitoare s-au extins imediat, astfel pana in acest moment au ars cinci hectare de vegetație. La fața locului au intervenit in urma cu scut timp mai multe autospeciale. Pompierii inca se lupta cu flacarile uriașe.