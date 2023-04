Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Zlatna: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Zlatna: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU Zlatna pentru localizarea…

- INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica, 26 martie, in jurul…

- O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun.…

- INCENDIU la Pianu de Sus. Locuința cuprinsa de flacari. Acționeaza pompierii cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia și Sebeș acționeaza, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Pianu de Sus. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat pe strada Macului din localitate. Din informațiile…

- O locuința din Pianu de Sus a fost cuprinsa de flacari. Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervin O locuința din Pianu de Sus a fost cuprinsa de flacari. Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervin Secția de pompieri…

- INCENDIU in comuna Almașu Mare. Focul a cuprins camera tehnica a unei case. Intervin pompierii și SVSU Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 18:20, in localitatea Nadaștia din comuna Almașu Mare. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Almașu Mare intervin…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu trei autospeciale la un incendiu pe strada Nicolae Margineanu. Din primele informații, o casa de lemn a fost cuprinsa de flacari.„Forțele noastre se deplaseaza spre un incendiu care a cuprins o casa de lemn pe strada Nicolae Margineanu. Nu sunt anunțate…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu trei autospeciale la un incendiu pe strada Nicolae Margineanu. Din primele informații, o casa de lemn a fost cuprinsa de flacari.„Forțele noastre se deplaseaza spre un incendiu care a cuprins o casa de lemn pe strada Nicolae Margineanu. Nu sunt anunțate…