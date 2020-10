Incendiu la fosta vilă Colimbeanu din Izvorani, intervenție de proporții Zece autospeciale de stingere și doua autoscari intervin la un incendiu de proporții la o vila din Izvorani, Ilfov. Deocamdata nu se cunoaște daca exista și victime umane. O vila compusa din parter și etaj a luat foc in Izvorani, localitate aflata in apropierea zonei de nord a Bucureștiului. Conform primelor informații oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, incendiul s-a extins de la subsol sare parter și etaj. La ora publicarii acestei știri se acționeaza circular, pe toate lateralele cladirii. Suprafața incendiului este de aproximativ 1.000 de mp. Vila a fost recent scoasa la vanzare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

