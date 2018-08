Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, in fondul forestier al localitatii Azuga, judetul Prahova, manifestandu-se intre Valea Stevia si Unghia. Accesul pompierilor este extrem de dificil, acestia fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos o distanta foarte mare, scrie news.ro.Pompierii din Prahova intervin,…

- Pompierii din Prahova sunt in alerta! Un incendiu de vegetație a izbucnit in fondul forestier al localitatii Azuga. Accesul pompierilor este extrem de dificil, acestia fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos o distanta foarte mare.

- Opt mașini au fost distruse și alte trei au fost avariate in urma unui incendiu puternic la un service auto din Paulești, județul Prahova. Din primele cercetari, pompierii susțin ca focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. Focul a cuprins marți seara un service auto situat la intrarea…

- Pompierii se deplaseaza in aceste momente pe Autostrada A2 pentru lichidarea unui incendiu de miriste.Flacarile au cuprins miristea din apropierea autostrazii. Soferii trebuie sa fie atenti deoarece fumul dens se indreapta spre autostrada. ...

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de COD PORTOCALIU pentru județul Alba. Sunt asteptate ploi abundente in perioada 8 iulie ora 16.00 – 10 iulie, ora 21.00 In intervalul menționat, in județul Alba vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial.…

- Un incendiu a izbucnit cu cateva minute inainte de miezul nopții (vineri, 15 iunie) la o pizzerie din Carei. Inca nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea focului. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Pompieri, Poliție și SMURD. Vom reveni cu detalii.

- Un exercițiu de pregatire al Detașamentului Alba Iulia a avut loc, joi seara, la Hotel Transilvania din Alba Iulia. Potrivit scenariului, o parte din hotel a fost cuprinsa de flacari, iar pompierii aveau de salvat o persoana. In mesajul fictiv transmis prin numarul de urgența 112 s-a semnalat ca o persoana…