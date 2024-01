Incendiu la Ferma Dacilor/UPDATE Prahova: Cornel Dinicu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Judecatoria Ploiești au decis miercuri arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Cornel Dinicu, patronul real al firmei care administra pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, potrivit surselor G4Media. Adrian Vitomir Ristin și Marian-Viorel Olteanu, administratori formali, au fost…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…