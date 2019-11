Incendiu la Fabrica de mobilă din Toboliu La locul indicat au mers 31 de pompieri cu 6 autospeciale (5 de lucru cu apa si spuma si 1 pentru salvare de la inaltime) plus un echipaj de paramedici. Din primele informatii transmise de pompieti reiese ca nu ar fi victime si nici alt pericol imens (de extindere necontrolata sau explozie). Pompierii lucreaza inca la localizarea si stingerea incendiului de la fabrica. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

