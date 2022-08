Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineata la o fabrica de prelucrare a lemnului din satul Insuraței, județul Gorj. Pompierii au fost mobilizați in zona cu 7 autospeciale. La fabrica ard doua hale, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim: „Echipajele de intervenție au sosit…

- Pompierii prahoveni actioneaza pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o fabrica din orasul Mizil, ce are ca domeniu de activitate prelucrarea laptelui. 30 de pompieri intervin pentru a stinge focul.

- Un incendiu a izbucnit vineri, 8 iulie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de ISU Constanta, focul se manifesta pe strada 1 Mai din localitatea Saligny.Misiunea este in dinamica. ...

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu pe autostrada A3. Potrivit primelor informații, un tir incarcat cu polistiren ar fi luat foc. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in acest moment la un incendiu pe autostrada A3. Un tir incarcat cu polistiren a luat foc.…

- Pompierii au intrat in alerta, luni, 20 iunie, dupa ce au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o cladire din Capitala. Din primele informații rezulta ca e vorba despre un incendiu produs la etajul patru al cladirii APACA, din București, conform realitatea.net. Cinci autospeciale de stingere…

- Sapte echipaje de stingere din cadrul ISU Cluj intervin, duminica dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu care izbucnit la acoperisul unui bloc de locuinte din Floresti. Locatarii blocului s-au autoevacuat si nu exista victime, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In aceste momente, in localitatea Miroslava din judetul Iași a izbucnit un incendiu. Afectat de foc este un grajd din satul Bratuleni. La fața locului intervin doua autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma. Din primele informații rezulta faptul ca nu exista vreo persoana ranita și ca…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 12, la o fabrica de pe strada Henri Coanda din municipiul Dej. Din primele informații, fabrica IMM din Parcul Industrial Dej a fost cuprinsa de flacari. In urma apelului la 112, la fața locului intervin mai multe autospeciale din cadrul Detașamentului…