- Un incendiu a izbucnit, vineri, intr-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Arad. Un barbat s-a intoxicat cu fum, iar parte dintre locatarii de la etajele superioare s-au evacuat. Pompierii au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un…

- Stația de Pompieri Beclean cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD și SVSU Caianu Mic intervin in aceste momente la un incendiu izbucnit la o casa de locuit din Caianu Mare. Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in Caianu Mare. Vecinii au scos din casa un barbat, conștient,…

- Panica azi-noapte intr-un bloc de locuințe din municipiul Petroșani. Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu violent care a cuprins un apartament situat la etajul 4 și in care se afla un barbat blocat inauntru. Au fost mobilizate urgent doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Panica intr-un bloc din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Un incendiu a izbucnit la etajul zece al cladirii. In apartamentul afectat se afla o minora, care s-a autoevacuat. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a fost apelat numarul unic de urgența 112. La locul solicitarii s-au mobilizat deja…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca acesta se manifesta la o casa de pe strada Radu Voda. UPDATE: Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafața de aproximativ 80 de mp. Știre inițiala: La…

- Marți seara, 7 martie, un incendiu a izbucnit la prinicipala cladire a Directoratului Ministerului rus de Interne din Moscova, transmit serviciile de urgențe. „Un incendiu a izbucnit la etajul al treilea al principalei cladiri a Directoratului Ministerului de Interne de la Moscova, de pe Strada Petrovka,…

- Un incendiu a izbucnit la etajul al treilea intr-una dintre cladirile Direcției Principale a Ministerului de Interne din Moscova, informeaza publicatia rusa Kommersant . Nu au fost raportate persoane ranite. Potrivit primelor informatii, materialele de constructie folosite la unele lucrari de reparatii…