Incendiu la Cunța: O casă ar fi fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Incendiu la Cunța: O casa ar fi fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin joi, 20 octombrie, in jurul orei 14.20, in localitatea Cunța, pentru localizarea și stingerea unui incendiu. Din primele date transmise de reprezentanții ISU Alba, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuința. La fața locului pompierii intervin cu trei autospeciale. Misiunea este in dinamica, revenim cu detalii. Citește Incendiu la Cunța: O casa ar fi fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii din Sebeș in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

