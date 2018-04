Incendiu la Costinesti. Pentru ce au fost apelati pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins un imobil situat, in municipiul Constanta, pe bulevardul IC Bratianu. Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, spune ca pompierii intervin pentru stingerea focului care a cuprins, din motive deocamdata necunoscute, o cladire dezafectata.Vom reveni cu detalii ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia uscata de pe Valea Portului din Constanta ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, astazi, la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova.Pompierii s au luptat patru ore cu flacarile pana sa lichideze indendiul, interventia lucratorilor ISU fiind ingreunata de faptul ca in curtea in care se afla cladirea, dar si pe strada, erau parcate…

- Pompierii actioneaza in aceste momente pentru a lichida un incendiu izbucnit la o conducta de gaz, pe strada Soveja din Constanta. Doua autospeciale de la ISU Dobrogea sunt la fata locului.Angajatii Engie sunt asteptati sa intervina.Stire in curs de actualizare. ...

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un incendiu la o cladire de pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, cladirea este dezafectata.Pompierii se indreapta spre locul interventiei cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Fripis. ...

- Un puternic incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Lazu.Potrivit primelor informatii, din cauze, inca necunoscute, mai multe cauciucuri au luat foc, intre Cumpana Agigea si Lazu.Pompierii intervin pentru localizare si lichidare. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…