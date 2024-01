Incendiu la Costești. 10 hectare de vegetație uscată și stuf au fost mistuite de flăcări Incendiu la Costești. 10 hectare de vegetație uscata și stuf au fost mistuite de flacari Aproximativ zece hectare de vegetație uscata și stuf au fost mistuite de flacari de-a lungul malului iazului Costești in aceasta dupa-amiaza. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentul Botoșani, cu doua autospeciale de stingere. Aceștia au constatat faptul ca incendiul se manifesta violent, in mai multe focare, arderea fiind intreținuta de vant. Cauza probabila […] Citește Incendiu la Costești. 10 hectare de vegetație uscata și stuf au fost mistuite de flacari in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

