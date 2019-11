Incendiu la coloana de AMONIAC de la combinatul AZOMUREȘ. Intervenție urgentă a pompierilor Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o coloana de amoniac de la combinatul Azomureș, susțin rerezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. ”La sosirea garzii de intervenție incendiul se manifesta la secția amoniac 4, la coloana de sinteza. Hidrogenul la presiunea de 140 de bari s-a autoaprins in contact cu aerul. Incendiul s-a extins la aparatele de masura și control din apropiere”, au precizat reprezentanții ISU. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Pana la sosirea forțelor de intervenție din cadrul ISU Horea, SPSU a intervenit cu doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

