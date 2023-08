Incendiu la Cerghizel Pompierii Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente in localitatea Cerghizel, in urma izbucnirii unui incendiu la un depozit de plante furajere cu posibilitate de propagare la casa de locuit, pe strada Primcipala. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere in coloaborare cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Ungheni. Incendiul se mansifesta la aproximativ 400 de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O celula de criza a fost constituita la Ministerul de Interne dupa cele doua explozii care au avut loc la stația GPL de la Crevedia, județul Dambovița. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca merge la aceasta celula de criza. Un om a murit iar alți șapte au fost raniți in urma primei explozii, care a…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit la orele pranzului in municipiul Targu Mureș, in urma izbucnirii unui incendiu in bucataria unui apartament situat pe strada Ceahlau. Incendiul s-a manifestat prin aprinderea unei cratițe uitata pe aragaz. In interiorul apartamentului…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Miercurea Nirajului au fost sesizați miercuri, 23 august, in jurul orei 5.20, cu privire la faptul ca in localitatea Eremitu, la o stație de carburant aflata in incinta unei societați comerciale, s-ar afla in desfașurare un incendiu. "La fața locului s-au…

- Luna august i-a ținut pe teren aproape permanent pe pompierii mureșeni, care au fost solicitați sa stinga peste 30 de incendii. Cele mai multe intervenții au fost la incendiile de vegetație uscata și miriști, dar in ultimele zile, pompierii au fost chemați sa intervina și pentru incendii masive, la…

- Pompierii din Odorheiu Secuiesc intervin cu doua echipaje, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. A fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Lupeni. Incendiul se manifesta la partea din spate a autocarului, care arde mocnit, iar in aceste momente se acționeaza pentru…

- In aceasta noapte, in jurul orei 23:00, pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța pentru lichidarea unui incendiu produs la un autoturism situat pe strada Plopilor din localitatea Sancraiu de Mureș. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor,…

- Pompierii Detasamentului Targu Mures au evacuat, miercuri dimineata, 11 angajati dintr-o hala de depozitare situata pe strada Livezeni din Targu Mures, dupa izbucnirea unui incendiu.„La fata locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o…

