Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 85 de ani, din Panciu, județul Vrancea, a suferit arsuri grave la maini, joi, dupa ce un incendiu i-a facut scrum casa de 200 de metri patrați, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pompieri din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, sambata aseara, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de locuit din localitatea Mihai Viteazu. Apelul de urgența s-a inregistrat in jurul orei 19.30, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii și o ambulanța…

- Un barbat in varsta de 91 de ani a suferit arsuri, iar o bucatarie de vara a fost distrusa aproape in totalitate, dupa producerea unei explozii, care a fost urmata de incendiu, intr-o localitate din Botosani, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu care a cuprins celula electrica a unei hale situate in Parcul Industrial Tetarom. Potrivit ISU Cluj, apelul de urgența a venit la ora 10:44, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de…

- Un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea bacauana Blagesti, proprietarul locuintei avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit arsuri de gradele I si II pe maini si picioare, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 50 de ani din Satu Mare a alertat echipajele de politie, dupa ce fiul sau de doar 12 ani si-ar fi dat foc. Minorul, care a suferit arsuri prin incendiere, a fost transporat la Spitalul Județean Satu Mare si transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Arși din București, informeaza Observatornews.…

- Ieri, 17 august 2022, in jurul orei 19:30, pompierii dambovițeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din Raul Alb. Ajunși la fața locului, pompierii au descoperit Post-ul Incendiu la o casa din Raul Alb. Proprietarul a suferit arsuri apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 02.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Scolii nr.2 din Medgidia. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la o baraca. In urma evenimentului, un barbat a suferit arsuri de grd 2 si 3 pe 85, din…