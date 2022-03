Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Tragedie in a noua zi de razboi dupa bombardamentele neincetate ale trupelor rusești. In cursul dimineții de joi spre vineri, un incendiu imens a izbucnit la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei. Autoritațile ucrainene sunt in alerta maxima, in timp ce primarul…

- Un bombardament rusesc a lovit vineri centrala nucleara Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in centrul Ucrainei, declanșand un incendiu și ajungand la una dintre unitațile acesteia, a declarat vineri purtatorul de cuvant al acestei centrale, potrivit AFP, Kyiv Independent și CNN. „In urma unui…

- Un oficial local a raportat izbucnirea unui incendiu la Centrala nucleara Zaporijjea, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul Ucrainei, in contextul atacurilor armatei ruse, informeaza BBC News.

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in orașul Enerhodar, din sud-estul Ucrainei, relateaza CNN și BBC citand oficiali ucraineni. La randul sau, Casa Alba a transmis ca monitorizeaza situația, iar Agenția Internaționala…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- In cea de-a șaptea zi de la izbucnirea razboiului in Ucraina, ingrijorarea persista atat in randul ucrainenilor, cat și al lumii intregi. Vin informații noi, de la o ora la alta, despre situația din Ucraina. Iar pe Twitter au aparut imagini impresionante, cu o mare de oameni ieșiți un drum din Enerhodar.…