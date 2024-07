Incendiu la Catedrala din Rouen. Flăcări la turla aflată în reparații Incendiul a izbuncit joi, 11 iulie, in jurul pranzului, la turla, aflata in proces de reparații, a catedralei din orașul Rouen, din nordul Franței, relateaza postul de radio Tendance Ouest, canalul BFMTV și AFP, citata de News.ro.„Cauza este necunoscuta in acest moment, dar toate resursele publice sunt mobilizate”, a declarat primarul Nicolas Mayer-Rossignol, intr-un mesaj pe rețeaua X, fostul Twitter. Ediul a cerut populației sa evite zona catedralei pentru a nu impiedica operațiunea echipajelor de intervenție.Catedrala a fost evacuata și un perimetru de securitate a fost instituit in jurul cladirii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai așteptata artista din cadrul SAGA Festival din București, Nicki Minaj, care urma sa urce pe scena duminica noaptea, 7 iulie, a anunțat pe rețeaua de socializare Twitter ca nu mai ajunge in Romania, din cauza „problemelor de siguranța legate de protestele din zona”.Cantareața urma sa soseasca…

- Incendiu masiv la fost institut rusesc de cercetare in domeniul electronicii, o cladire cu opt etaje. Doua persoane au sarit in gol de la ultimele etaje ale unui si cel putin alte sase au murit in incendiu luni, a anuntat agentia de presa de stat TASS – relateaza Reuters. Patru etaje ale cladirii au…

- Incepand de sambata, 8, poliția a sporit masurile de securitate in locuri publice, centre comerciale, transport public și gari din cauza informațiilor despre un posibil atac terorist. „Alerta maxima” este valabila pana la o noua notificare, informeaza iDNES.„Pot confirma ca poliția ia masuri preventive.…

- Eveniment Un barbat, in varsta de 38 de ani, gasit mort in casa cuprinsa de flacari / Țigara nestinsa corespunzator, cauza probabila a incendiului mai 7, 2024 12:57 Un incendiu soldat cu decesul unei persoane s-a produs ieri, in localitatea Babaița. La ora 02.34, s-a solicitat ajutorul pompierilor…

- Casa din Zaicești, in flacari din cauza unei candele uitata aprinsa In urma cu puțin timp, din aceasta cauza, intr-o casa din localitatea Zaicești, s-a produs un incendiu. Vecinii au observant ca iese fum și au chemat pompierii. La caz au ajuns, in cel mai scurt timp, doua echipaje din cadrul Detașamentului…

- Incident halucinant in locul in care a murit Madalin din Olt. Totul a luat foc, iar zecile de candele, lumanari și coroanele pe care le-au dus cei dragi au fost mistuite de flacari. Prietenii și familia lui sunt și mai dezamagiți de faptul ca nici macar ultimele lucruri care au ramas in urma lui nu…

- Fostul fotbalist Joey Barton a declarat ca a fost vizitat de poliție de patru ori in ultimele trei zile din cauza postarilor sale controversate de pe platforma X, fost Twitter. Barton acuza ca „Marea Britanie se transforma in Coreea de Nord” din cauza restricților la opinie. ...

- Un incendiu a distrus marți Vechea Bursa de Valori din Copenhaga, una dintre cele mai emblematice cladiri ale capitalei daneze, mistuind turla veche de 400 de ani care s-a prabușit, relateaza Associated Press, care scrie ca nu s-au inregistrat victime.Una dintre cele mai vechi cladiri din Copenhaga…