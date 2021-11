Incendiu la Brașov, în cartierul Schei: Au ars trei case Doua case au ars aproape in totalitate, iar alta are acoperișul distrus de foc, in urma unui incendiu care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in cartierul Schei, din Brașov. Incendiul a fost stins de pompieri inainte sa se extinda și la alte case din apropiere, anunța ISU Brașov. De asemenea, doi proprietari ai unor case aflate in apropiere, la care exista pericol de extindere a incendiului, au suferit atac de panica, fiind asistați medical la fața locului de catre personalul SMURD. Incendiul a izbucnit in jurul 00.15, pompierii intervenind cu șase autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, la incendiu au fost mobilizate 6 autospeciale cu apa si spuma, una de salvare la inaltime si un echipaj SMURD.Potrivit pompierilor, accesul in zona, una cu strazi inguste, in mare parte in panta, s-a facut cu dificultate.Cand au ajuns…

- Trei case s-au facut scrum in cartierul Schei din Brașov, seara trecuta, iar trei case au fost pur și simplu mistuite de flacari. Potrivit primelor informații, se pare ca incendiul de proporții ar fi izbucnit azi-noapte, dupa miezul nopții, la ora 00:15. Deocamdata nu se știe care este cauza reala a…

- Azi noapte in jurul 00.15, echipajele ISU Brasov au fost anunțate de izbucnirea unui incendiu in cartierul Schei. La fata locului s-au deplasat 6 autospeciale cu apa si spuma, o autospeciala de salvare la inalțime si un echipaj SMURD. Cand au ajuns echipajele la fata locului 3 case erau cuprinse de…

