- Armata sud-coreeana a anuntat marti ca intentioneaza sa extinda aria de operare a unei unitati antipiraterie care actioneaza in prezent in largul Africii pana in zona stramtorii Ormuz, dupa ce SUA au facut presiuni pentru participarea la protejarea petrolierelor in tranzit, relateaza Reuters. Atacurile…

- Tokyo urmeaza sa trimita in regiune un distrugator in domeniul informatiilor si doua avioane de patrula maritima de tip P-3C, a precizat un purtator de cuvant al Executivului, Yoshihide Suga. ”Este vorba despre o misiune vizand sa garanteze pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu si…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman l-a sunat duminica pe presedintele american Donald Trump si a transmis condoleante si sprijin pentru familiile victimelor atacului comis vineri la o baza a Marinei SUA din Pensacola, statul Florida, atac soldat cu trei morti si opt raniti, potrivit…

- Autoritațile de la Atena au recuperat echipajul unui cargou sub drapel liberian care naviga in deriva in Marea Egee, au anunțat miercuri oficialii pazei de coasta, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Paza de coasta a recepționat un semnal de urgența de la o nava miercuri dimineața, echipajul…

- Operatorul aeroportuar Abu Dhabi Airports a semnat marti un memorandum de intelegere cu firma romaneasca South Development Group SA pentru a analiza oportunitatile referitoare la gestionarea si dezvoltarea de aeroporturi in Romania, aceasta urmand sa fie prima sa incursiune in afara Emiratelor Arabe…

- Marinarii militari ai Forțelor navale Romane au intervenit pe Dunare pentru a salva echipajul unui impingator, precum și nava care a luat foc in marș. Militari din Fortele Navale Romane se aflau pe vedeta blindata Smardan și se intorcea de la exercițiul ”Danube Protector” catre Braila, cand au vazut in…