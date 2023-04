In aceasta seara, in urma cu puțin timp, la Bocsig a avut loc un incendiu. „In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 19:30, pompierii Detașamentului Ineu au fost alertați pentru stingerea unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui coș/burlan de fum necuratat sau amplasat necorespunzator fața de materialele combustibile, la acoperisul unei locuinte din […] The post Incendiu la Bocsig: o casa a luat foc first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Incendiu la Bocsig: o casa a luat foc appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .