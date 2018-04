Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane, intre care doi minori, au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu izbucnit la etajul trei al unui bloc cu zece etaje de pe Strada Ramnicu Valcea din Capitala, au informat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Cinci adulti si 2 copii vor fi transportati la spitale.Potrivit…

- In mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit joi un focar de toxiinfectie alimentara, Directia de Sanatate Publica Ilfov luand decizia suspendarii activitatii in aceste scoli.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, mesaj DUR in urma atacului terorist din…

- Un barbat de 30 de ani si cei doi feciori ai lui au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unor scurgeri de la cazan. Incidentul a avut loc aseara in apartamentul familiei situat pe strada Grenoble din Capitala.

- Una dintre victimele accidentului care a avut loc duminica seara, in Vaslui, pe Drumul European 81,a murit, iar alte sapte persoane, intre care doi copii, au fost transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscara, o…

- Barbatul care a ramas blocat in subteran ca urmare a avariei unei conducte de termoficare a decedat, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In ceea ce priveste starea celui de-al doilea muncitor, transportat la spital, barbatul are arsuri pe 80% din suprafata corpului.

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…