- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022, in localitatea Meteș, la acoperișul unei case. Au intervenit pompierii militari din Alba Iulia și SVSU Zlatna. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Zlatna si SVSU Meteș intervin pentru localizarea și stingerea…

- INCENDIU la școala din Strungari: Intervin pompierii din Șebeș și voluntarii din Pianu Un incendiu a izbucnit sambata, 12 noiembrie, in jurul orei 17.20, la școala din Strungari. Potrivit ISU Alba, Din informațiile preliminare primite prin sistemul unic de Urgența 112, ar fi vorba despre un incendiu…

- INCENDIU la Șpring: Acoperișul unei case, cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU la Șpring: Acoperișul unei case, cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.30, la o locuința din comuna Șpring. Secția…

- Incendiu la Bucerdea Vinoasa: Acoperișul unei anexe gospodarești cuprins de flacari. Pompierii se lupta cu focul Un incendiu a izbucnit marți 1 noiembrie, in jurul orei 20.00, in localitatea Bucerdea Vinoasa din județul Alba. La fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia alaturi de pompierii…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, la Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:40. Potrivit informațiilor recepționate arderea a izbucnit pe teritoriul unui atelier auto, din oraș.