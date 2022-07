Stiri pe aceeasi tema

- Caldura continua sa dea mari batai de cap in Franța. Iar pompierii și sunt in alerta din cauza incendiilor de vegetație. Cateva mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor din sud-vestul Franței, in prima zi a acestei saptamani, pe masura ce un incendiu de vegetație continua sa afecteze regiunea.…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, langa Depou-Prundu, langa secția Poduri Metalice. Citește și: Muzeul Național Cotroceni aniverseaza 31 de ani de existența pe 10 iulie Pompierii se afla in aceste momente la fața locului pentru a stinge flacarile. In zona s-a deplasat și un echipaj SMURD.…

- Un sofer grabit si, probabil, cu nervii la pamant, a sicanat in trafic, joi, la primele ore ale diminetii, un barbat aflat pe scuter. Individul s-a enervat probabil fiindca nu putea circula cu viteza pe care si-o dorea, iar restul participantilor la trafic il „incurcau". Un cititor Ora de Sibiu a trimis,…

- V. S. Un barbat a fost prins intr-o banda transportoare de piatra, ieri dupa-amiaza, a unui utilaj care se afla in perimetrul unei balastiere din Moara Noua, de langa Ploiești. ISU Prahova a mobilizat, pentru gestionarea evenimentului, mai multe echipaje de intervenție, printre care și un echipaj de…

- Un pompier din Argeș a murit, miercuri, in timpul unui incendiu pe A1. Pompierul avea 47 de ani și era angajat al ISU Argeș din anul 2006. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Incendiu violent la hala unei fabrici de cauciucuri. Intervin mai multe autospeciale de pompieri de la Dej și Turda! Pompierii clujeni intervin pentru stingerea unui amplu incendiu care a cuprins o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident șocant, miercuri, pe autostrada A1. Un șofer a fost lovit mortal de un camion, in timp ce incerca sa stinga un incendiu izbucnit la propriul autoturism."Pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 541, un autovehicul a luat foc in mers, iar soferul a coborat sa-l stinga, moment in care a fost…