INCENDIU la Baia de Arieș: Intervin pompierii pentru stingerea flăcărilor izbucnite la acoperișul unei case

Un incendiu a avut loc in dimineața zilei de marți, 25 ianuarie, in jurul orei 8.00, la o locuința din Baia de Arieș. Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Baia de Arieș intervin cu doua autospeciale cu apa și spuma și un modul de prim ajutor, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Baia de Arieș. Din primele informații ar fi vorba despre un incendiu…

„Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Baia de Arieș intervin cu doua autospeciale cu apa și spuma și un modul de prim ajutor, pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

