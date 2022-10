Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef suprem al Formula 1(F1), Bernie Ecclestone, a aparut in instanța marți (4 octombrie) dupa ce a fost acuzat de frauda pentru nedeclararea a peste 400 de milioane de lire sterline (477 de milioane de dolari) de active, ascunse peste mari, de controlul autoritaților fiscale britanice. Ecclestone,…

- Incident rar intr-un avion care zbura catre Tel Aviv din Iași. A fost anulat dupa ce o pasagera a fumat o țigara electronica in aeronava. Pilotul a luat decizia de a se reintoarce pe pista. Pasagera care a fumat țigara electronica are doar 17 ani și este cetațean israelian. Ea a nu a ținut cont de indicațiile…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Incendiile de vegetație au facut ravagii duminica, 14 august, in jurul orașului Anon de Moncayo din provincia Zaragoza, in nord-estul Spaniei , amenințand locuințe și forțand evacuarea a cel puțin 1.500 de locuitori. Incendiul, care a izbucnit sambata (13 august) și a fost alimentat de vanturi puternice,…

- Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost ieri, 13 august, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, Nadlac II, cu peste 218.900 de persoane, Giurgiu, cu peste 51.500 de persoane si Vama Veche, cu peste 28.470 de persoane, informeaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera…

- In urma descinderii, care a avut loc la o societate comerciala din stațiunea Costinești, au fost identificate șase camere de congelare, in interiorul acestora fiind descoperite peste șase tone de alimente (pește și carne), de diverse categorii și sortimente, al caror termen de valabilitate era expirat,…

- Un taximetrist din Brasov a ajuns in vizorul politistilor dupa ce un client l-a reclamat ca l-ar fi amenintat dupa ce au avut discutii contradictorii privind pretul unei curse, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov a transmis miercuri ca s-a deschis un dosar penal, sub coordonarea…

- Sute de mii de turiști iși petrec anual vacantele de vara pe litoralul romanesc, iar in urma lor ramane și o cantitate semnificativa de deșeuri, de cateva zeci de tone, potrivit datelor autoritaților centralizate de Clean Recycle. Astfel, 85% dintre deșeurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate…