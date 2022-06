Incendiu la APACA, în Capitală. /Mai multe autospeciale intervin la fața locului Pompierii au intrat in alerta, luni, 20 iunie, dupa ce au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o cladire din Capitala. Din primele informații rezulta ca e vorba despre un incendiu produs la etajul patru al cladirii APACA, din București, conform realitatea.net. Cinci autospeciale de stingere trimise la fața locului La fața locului au […] The post Incendiu la APACA, in Capitala. /Mai multe autospeciale intervin la fața locului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

