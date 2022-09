Incendiu la anexa unei mânăstiri din Călinești In jurul orei 05.15, pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit la o anexa a unei manastiri din localitatea Rancaciov, Calinești. “Flacarile s-au manifestat generalizat la anexa de aproximativ 600 mp, unde era depozitata o cantitate mare de materiale combustibile (lemne de foc, peleți și carbune)”, a transmis ISU Argeș. Pompierii au […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

