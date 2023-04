Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, anexa unei locuinte in care se afla centrala termica a fost cuprinsa de flacari.La…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad anunța ca in aceste clipe pompierii intervin la un incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Arad, strada Prieteniei. Se... The post Incendiu intr-un apartament din municipiul Arad. O femeie de 94 de ani a fost evacuata de vecini appeared first…

- In urma cu puțin timp a luat foc un apartament in municipiul Arad, pe strada Prieteniei. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de intervenție și salvare la inalțimi”, a declarat Ruxandra…

- Un grav accident rutier s-a petrecut marți, 14 martie, in jurul orei 16.45, pe DJ 792, la ieșirea din orașul aradean Ineu. Coliziunea dintre doua mașini s-a soldat cu un mort și patru raniți, relateaza Special Arad , care preia informații oferite de ISU și de Serviciul Județean de Ambulanța Arad. Au…

- In ultimele 48 de ore, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a trei incendii. Duminica,12.03., militarii Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. A ars doar…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la Vivo Mall din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins o toaleta ecologica si vegetatia uscata din parcarea exterioara a Vivo Mall. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la Navodari.Potrivit ISu Dobrogea un incendiu a izbucnit la cosul de fum al unei case de pe strada Castanilor. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au participat zilele trecute a stingerea unui incendiu insoțiți fiind de o lebada pe care o salvasera cu cateva minute inainte.