Incendiu la Aluniș Pompierii dejeni au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins bucataria unei case particulare din localitatea Aluniș. Solicitarea a venit in jurul orei 00.10, iar pompierii au acționat cu doua autospeciale pentru stins incendii timp de cca 20 minute pentru a limita propagarea flacarilor la restul imobilui. Nu au fost … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un restaurant din stațiunea Olimp. Nu au fost presoane ranite, dar flacarile au cuprins aproximativ 200 de metri patrați din acoperișul de stuf al localului, anunța MEDIAFAX.Citește și: De ce a incercat Dan Barna sa ascunda salariul soției? Suma este impresionanta…

- Pompierii intervin, joi dimineața, pentru a stinge un incendiu produs intr-un apartament din zona strazii Ion Campineanu din București. Doi copii și o femeie s-au autoevacuat și, potrivit ISU, nu exista victime, scrie Mediafax.Echipajele ISU București-Ilfov intervin, la ora transmiterii știrii,…

- Un apel la numarul de urgența 112 a anunțat marți in jurul orei 11,30 un incendiu produs la o casa din localitatea Ghirolt, in comuna Aluniș. Au intervenit doua autospeciale pentru stins incendii de la Detașamentul de pompieri din Dej. La momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, flacarile…

- Ziarul Unirea FOTO: INCENDIU la o locuința in Șard. Intervin pompierii și SVSU Ighiu, cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit la o casa in localitatea Șard. Potrivit ISU Alba, la fața locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 in cooperare…

- UPDATE, ora 19:53 Doua hectare de vegetatie au ars, ieri, in zona Ciocare din muncipiul Iasi. Pompierii s-au luptat cu flacarile aproximativ doua ore. Fumul degajat a creat panica printre cetateni. Nu au existat victime. Cu detalii, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/11-sept-rdj-20-S-Bolohan.mp3…

- Circulația feroviara pe relația Focșani-București este întrerupta, marți seara, din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea caii ferate. Pompierii din Vrancea intervin pentru stingerea focului.

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente pe strada Muntii Tatra din Constanta pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la o baraca.La fata locului sunt doua autospeciale de stingere din cadrul detasamentul Palas.Potrivit ISU Constanta, se intervine in momentul de fata pentru localizare.…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la un incendiu izbucnit in localitatea Lumina, la iesire spre Tulcea. Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din zona. ...