Incendiu la acoperișul unui apartament de tip penthouse de pe Șoseaua Nordului. Intervin pompierii Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la acoperișul unei cladiri situata pe Șoseaua Nordului din București. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri. Apelul la 112 a fost dat in aceastas eara in jurul orei 19:00. Incendiul a izbucnit la acoperișul unui apartament de tip penthouse, iar in prezent exista riscul de propagare. Reprezentanții ISU București au transmis ca in prezent nu sunt victime. La fața locului actioneaza 8 autospeciale de stingere, 3 autoscari, o autospeciala de descarcerare și 1 echipaj SMURD. Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

